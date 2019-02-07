﻿ Американские послы написали статью о вреде "Северного потока-2", Mixnews.lv

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Американские дипломаты призвали европейские страны пересмотреть свою Газовую директиву и принять поправки, которые бы распространили правила регулирования на компании из третьих стран, в том числе и на проект «Северный поток-2». Такое мнение выразили послы США в Германии, Дании и в Евросоюзе Ричард Гренелл, Карл Сандс и Гордон Сондленд в своей статье для Deutsche Welle.

«ЕС должен пересмотреть свой принятый в 2009 году Третий энергетический пакет таким образом, чтобы законы ЕС также действовали на такие проекты, как «Северный поток-2». Почему компании не из ЕС, такие как «Газпром», могут искажать конкуренцию на европейском газовом рынке в то время, как они одновременно придерживаются более низких стандартов, чем предприятия Евросоюза?» — написали дипломаты.

Авторы статьи отметили, что «Северный поток-2» — это проект не просто для поставки газа на европейский рынок, но и для распространения влияния России. Они подчеркнули, что так как ЕС зависит от российского газа, то это создает риски как для самого союза, так и для всех западных стран в целом.

«Северный поток-2» еще больше увеличил уязвимость Европы от российского шантажа в энергетическом секторе. Европе следует сохранить контроль над своей энергетической безопасностью. Не надо обманывать себя: «Северный поток-2» будет поставлять больше, чем просто российский газ. Через него власть и влияние России распространится через Балтийское море на Европу», — заключили американские послы.

Они подчеркнули, что поправки в Газовую директиву готовы поддержать Европарламент и Еврокомиссия, а также большинство государств — членов ЕС. Однако решающее слово должны сказать Германия и Франция, полагают дипломаты.

В пятницу, 8 февраля, в Брюсселе Комитет постоянных представителей государств ЕС (COREPER) обсудит возможность предоставления председателю Совета ЕС мандата на переговоры с Европарламентом по поводу изменения Газовой директивы ЕС, рассказали РБК два источника в структурах Евросоюза на условиях анонимности. В ходе переговоров институты ЕС должны будут прийти к единому мнению по поводу директивы. После переговоров новая редакция директивы должна быть одобрена на министерском уровне.

Если изменения будут приняты, это даст ЕК право заблокировать строительство трубопровода «Северный поток-2». Предложение о корректировке директивы было сделано Еврокомиссией в 2017 году и позднее поддержано Европарламентом.

Источник: РБК