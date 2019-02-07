﻿ Во Франции более тысячи человек умерли от эпидемии гриппа, Mixnews.lv

Во Франции более тысячи человек умерли от эпидемии гриппа
Эпидемия гриппа, охватившая все регионы Франции, с октября 2018 года уже убила 1100 человек, сообщает The Local.
«Все показатели (распространения гриппа) растут — консультации врачей, посещения отделений неотложной помощи, госпитализации. Среди 12 тысяч пациентов, которые были доставлены в отделения неотложной помощи из-за гриппа на прошлой неделе более 1800 были госпитализированы», — говорится в последнем отчете национального органа здравоохранения Santé Publique France.
Самой большой госпитализированной группой оказались люди, старше 75 лет (43%). Следом за ними — дети до пяти лет (15%).
Согласно последнему отчету национального органа здравоохранения, эпидемия не достигла еще своего пика.
Как ранее сообщили в латвийском Центре профилактики и контроля заболеваний, на прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии продолжала расти, от болезни за неделю умерли еще восемь человек.
В целом с начала сезона от гриппа и его осложнений в Латвии умерло 25 человек.
Источник: Газета.ру