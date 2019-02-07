﻿ "Ну и бомбиньяс!": новый сенатор Бразилии шокировала всех своим нарядом, Mixnews.lv

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Новый бразильский сенатор Ана Паула да Силва шокировала пользователей социальных сетей и собравшихся на церемонии принесения присяги в здании правительства страны.

44-летняя женщина появилась на мероприятии, после которого она официально вступила в должность, в брючном костюме насыщенно-красного цвета, что само по себе выделило ее из "темно-синей массы" мужчин.

Под пиджаком, который да Силва в какой-то момент сняла, оказался топик на тонких бретелях, практически обнаживший ее грудь и спину. Мнения наблюдателей разделились — одни радовались, что в правительстве появится столь смелая и привлекательная женщина, другие же сочли образ чересчур фривольным.

Бразильские СМИ, транслировавшие церемонию, уже выбрали сторону — корреспонденты местных телеканалов отругали Ану Паулу да Силва за слишком вызывающий вид, но, судя по фотографиям, сделанным в зале для заседаний, довольно молодой политический деятель сама прекрасно знала какой эффект производит на окружающих.

Свое мнение сенатор высказала позже, когда заявила, что предмет ее гардероба служит исключительно феминистической цели — напомнить представителям мужского пола о женской свободе выбора.

После резкой реакции со стороны прессы женщина сделала официальное заявление в своем инстаграме. Она опубликовала фотографию в спорном костюме и прямо поверх нее написала список своих достижений на общественной службе. Подпись гласила: "Это немного информации из моей истории, для тех, кто меня не знает… Я люблю наряжаться, что, в свою очередь, не имеет ничего общего с моей работой. Я не собираюсь менять свой образ жизни, потому что теперь я стала депутатом".

Ранее Ана Паула да Силва была мэром муниципалитета Бомбиньяс в штате Санта-Катарина. На выборах, которые прошли 7 октября 2018 года, она была избрана представителем штата в парламенте 19-го созыва от Демократической рабочей партии.

Пользователи не нашли ничего предосудительного в наряде сенатора, однако они предпочли обратить внимание не на ее политическую карьеру, а на внушительное декольте: "Ну, "бомбиньяс" у нее точно ничего".

Отмечается, что название города Бомбиньяс стало считаться сленгом, обозначающим женскую грудь, только после того, как да Силва стала мэром.

Источник: Газета.ru

Фото: instagram.com/deputadapaulinha/