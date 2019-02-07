﻿ "Год без секса": певец Джастин Бибер выступил с откровением, Mixnews.lv

"Год без секса": певец Джастин Бибер выступил с откровением
В мире | 7 февраля 2019 года, 21:43
Певец Джастин Бибер рассказал, что в течение года до свадьбы с моделью Хейли Болдуин не занимался сексом, сообщает TMZ.
Бибер подтвердил, что решил отказаться от секса на 365 дней, чтобы быть ближе к богу.
Он отметил, что такой опыт улучшил его эмоциональное состояние и в конце концов привел его к Хейли.
Ранее сообщалось, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграют свадьбу во второй раз.
По данным портала, вторая свадьба пары состоится 1 марта в Лос-Анджелесе.
Источник: Газета.ру