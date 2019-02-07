﻿ "Год без секса": певец Джастин Бибер выступил с откровением, Mixnews.lv

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Певец Джастин Бибер рассказал, что в течение года до свадьбы с моделью Хейли Болдуин не занимался сексом, сообщает TMZ.

Бибер подтвердил, что решил отказаться от секса на 365 дней, чтобы быть ближе к богу.

Он отметил, что такой опыт улучшил его эмоциональное состояние и в конце концов привел его к Хейли.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграют свадьбу во второй раз.

По данным портала, вторая свадьба пары состоится 1 марта в Лос-Анджелесе.

Источник: Газета.ру