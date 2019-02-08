﻿ Стало известно, кто представит Россию на "Евровидении-2019", Mixnews.lv

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Россию на конкурсе "Евровидение-2019" представит Сергей Лазарев, сообщил РИА Новости представитель официального вещателя конкурса - ВГТРК.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Право принимать у себя конкурс Израиль получил благодаря победе местной исполнительницы Нетты Барзилай на конкурсе 2018 года, который проходил в Португалии. Певица Юлия Самойлова представляла Россию с песней I Won't Break и дошла до полуфинала конкурса.

Годом ранее исполнительницу не пустили выступать на "Евровидении" на Украине, поскольку СБУ запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Сергей Лазарев - российский певец, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, лауреат премии "Золотой граммофон"; многократный участник, а с 2007 года — ведущий фестиваля "Песня года".

Лазарев уже представлял Россию на "Евровидении-2016", где занял третье место, победив при этом по результатам зрительского голосования.

Источник: РИА Новости