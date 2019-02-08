﻿ Впервые за 80 лет Франция отозвала посла из Италии, Mixnews.lv

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Франция отозвала посла из Рима, объяснив это тем, что «в течение нескольких месяцев остается объектом повторяющихся обвинений, безосновательных атак и возмутительных ремарок» со стороны итальянских властей. В заявлении французского МИДа отмечается, что подобные атаки не имеют аналогов «с момента окончания Второй мировой войны». Как отмечает The Washington Post, в последний раз такое случалось в 1940 году, когда фашистская Италия вступила в войну на стороне Германии против Франции и Великобритании.

Непосредственным поводом для отзыва посла, вероятно, стала встреча вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо с лидерами французского движения «желтых жилетов», продолжающих протесты против политики французских властей. По итогам беседы Ди Майо, представляющий правопулистское «Движение пяти звезд», заявил, что «ветер перемен пересек Альпы». Представитель французского внешнеполитического ведомства в ответ назвал это «неприемлемой провокацией».

Среди собеседников Ди Майо были те, кого «желтые жилеты» планируют выдвинуть кандидатами на выборах в Европейский парламент в мае 2019 года. В заявлении МИДа Франции по поводу отзыва посла отмечается, что «наличие разногласий — одно дело; использование отношений в электоральных целях — совсем другое».

Отношения между двумя странами резко ухудшились летом 2018 года, после того как крайне правые партии образовали правительство Италии. Новые итальянские власти отказались принимать судно «Акварис» с сотнями беженцев на борту, что Макрон назвал «в определенной степени цинизмом и безответственностью». От французского президента потребовал извинений крайне правый вице-премьер Маттео Сальвини из «Лиги Севера», который занимает также пост министра внутренних дел и считается теневым лидером кабинета. Но Макрон, вместо извинений, через несколько дней назвал популизм «своего рода проказой», распространяющейся по Европе. В итоге судно «Акварис» приняла Испания, а Франция предложила убежище его пассажирам.

Слова о «проказе» Макрон повторил в конце 2018 года, говоря о предстоящих выборах в Европарламент. В одном из видеороликов его партии «Вперед, республика!» (ее название явно содержит отсылку к названию партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони) Сальвини наряду с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном был назван «раскольником Европы». Итальянский вице-премьер, в свою очередь, в видео на фейсбуке назвал французского президента «ужасным», призвал французов «взять собственную судьбу в свои руки» и не голосовать на выборах в Европарламент за партию Макрона.

Ди Майо, со своей стороны, обвинил Францию в доведении Африки до нищеты, из-за чего европейские страны столкнулись с волной нелегальной иммиграции. Итальянские власти, в частности, ставят в упрек Парижу его роль в свержении режима Муаммара Каддафи и последовавшую дестабилизацию обстановки в Ливии.

Разногласия двух стран дополнились тем, что Макрон стал одним из главных европейских сторонников признания Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы. Италия заблокировала совместное решение ЕС по этому вопросу.

Источник: Meduza