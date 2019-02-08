﻿ Основатель Amazon заявил, что его шантажируют откровенными фото, Mixnews.lv

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Основатель Amazon Джефф Безос обвинил руководство издания National Enquirer в попытке политически мотивированного шантажа. По его словам, руководство таблоида угрожало опубликовать новую серию личных фотографий, на которых он запечатлен с бывшей телеведущей Лорен Санчес, сообщает агентство Bloomberg.

Первая публикация о Безосе и Санчес появилась на следующий день после того, как миллиардер сообщил о разводе с женой Маккензи в начале января. Статьи с личными фотографиями последовательно появлялись на сайте National Enquirer 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 23, 24 января и сопровождались фразами "бесстыдный Безос", "грязные секреты миллиардера", "Безос делил супружеское ложе с любовницей". После 24 января на сайте не вышло ни одного материала о романе Безоса и Санчес.

Владелец Amazon объяснил, что решил провести расследование и выяснить, не связан ли скандал с политикой. Дело в том, что Безос владеет The Washington Post, которая постоянно критикует Дональда Трампа, включая его позицию по делу саудовского журналиста Джамала Хашогги. В результате, по словам Безоса, он получил письмо от адвоката Джона Файна, представляющего интересы Дэвида Пекера - руководителя компании American Media, которой принадлежит National Enquirer. Пекер считается давним союзником нынешнего президента.

Адвокат заявил, что снимки в National Enquirer появились только потому, что владелец Amazon является известной личностью, и никак не связаны с политикой. При этом Файн объявил, что издание прекратит публикацию личных фотографий, если Безос прекратит свое расследование. В обмен на отказ от публикации представители компании требуют публичного заявления об отсутствии политической подоплеки в инциденте с досье.

Источник: [NEWSru.com](Подробнее: https://www.newsru.com/world/08feb2019/bezos.html "")

Фото: flickr.com/QVID