﻿ Януковича взяли под государственную охрану в России, Mixnews.lv

Януковича взяли под государственную охрану в России (4)

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В мире | 8 февраля 2019 года, 13:16

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бывшего президента Украины Виктора Януковича охраняют на территории России по приказу российского лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».

Песков отметил: «Государственная охрана предоставляется по решению главы государства». При этом он не смог ответить, какая структура охраняет Януковича: «Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана».

Представитель Кремля также уточнил, что Янукович «въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина, после того, как в этой стране произошел силовой захват власти».

Ранее Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене и пособничестве ведению войны.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Комментарии 4
Патриот1 час назад
Утопить его в Москве реке и дело с концом! Чмошник! Бросил страну, свой народ и сбежал как подлый шакал спасая свою шкуру!
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Alex1 час назад
ЗАЯВЛЕНИЕ ПАН ГИ МУНА В ООН : "УКРАИНА ЭТО НЕ ГОСУДАРСТВО – ЭТО АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ СССР
http://www.zerkalov.kiev.ua/node/470
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Miss Ann Thrope43 минуты назад
Фашисты русские. Хотели украину к рашке ближе сделать когда народ уераины хотел в европу. Хуй вам. Теперь жрите сыр местного «производства»
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