﻿ Януковича взяли под государственную охрану в России, Mixnews.lv

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бывшего президента Украины Виктора Януковича охраняют на территории России по приказу российского лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».

Песков отметил: «Государственная охрана предоставляется по решению главы государства». При этом он не смог ответить, какая структура охраняет Януковича: «Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана».

Представитель Кремля также уточнил, что Янукович «въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина, после того, как в этой стране произошел силовой захват власти».

Ранее Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене и пособничестве ведению войны.

Источник: ПОЛИТ.РУ