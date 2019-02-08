﻿ Число потребителей марихуаны в Канаде после легализации почти не изменилось, Mixnews.lv

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После легализации марихуаны в Канаде количество ее потребителей не изменилось, следует из исследования Статистической службы Канады, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что 15% опрошенных канадцев старше 15 лет (около 4,6 млн человек) употребляли марихуану хотя бы раз в течение последних трех месяцев. Авторы исследования подчеркивают, что до легализации каннабиса статистика была такой же.

Трети потребителей марихуаны от 18 до 24 лет (33%), количество таковых среди других возрастных групп колеблется от 5% до 21%. Средний возраст подтвердивших факт употребления во время опроса составил 38 лет.

При этом, больше половины респондентов (55%) заявили, что никогда не пробовали каннабис, а еще около 30% употребляли его, но перестали. Однако попробовать его в следующие три месяца планируют 19% опрошенных, то есть, на 4% больше зафиксированных потребителей.

Летом прошлого года Канада стала второй в мире и первой из развитых стран, легализовавших употребление марихуаны не только в медицинских, но и в рекреационных целях. Спрос оказался так велик, что запасы травки начали истощаться буквально через несколько дней. К концу года появились сообщения, что в этот бизнес начали вкладываться крупнейшие мировые производители пива и сигарет.

Источник: Афиша Daily