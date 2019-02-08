﻿ "Накаркал": фанаты Децла обвинили Ревву в смерти рэпера, Mixnews.lv

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Поклонники Кирилла Толмацкого, также известного как Децл, обвиняют в смерти любимого музыканта комика и шоумена Александра Ревву из-за пародии на песню "Вечеринка", исполненную 15 лет назад.

Когда Децл был популярен, бывший участник команды КВН "Утомлённые солнцем" переделал строчки Толмацкого, добавив в них чёрный юмор, который мало кто оценил, пишет издание Газета.Ru.

"Вечеринка у Децла дома. Пришли почтить память ребята со всего района", — пел тогда Ревва.

Спустя 15 лет фанаты Децла об этом вспомнили и обвинили Ревву в смерти любимого музыканта, стали угрожать в соцсетях, проклинать и советовать бояться кармы. От поклонников Толмацкого досталось также Тимати за то, что тот не пришёл на похороны рэпера.

Кирилл Толмацкий умер на 36-м году жизни 3 февраля после выступления в Ижевске. По предварительным данным, смерть наступила от патологии сердца.

Источник: Life.ru