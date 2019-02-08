﻿ "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо": реклама Reebok Russia вызвала резонанс в соцсетях, Mixnews.lv

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Одной из самых обсуждаемых тем последних дней в российских соцсетях стала рекламная кампания #НИВКАКИЕРАМКИ, запущенная Reebok Russia.

Бренд посвятил рекламу девушкам, которым приходится бороться со стереотипами о традиционных "женских" занятиях. Но посыл компании не дошел до адресатов: обсуждение свелось к фразе "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо", использованной в кампании.

Изначально реклама состояла из девяти фото со слоганами и YouTube-ролика с тремя героинями: чемпионкой Европы по спортивной борьбе Анжеликой Пиляевой, бойцом ММА Юстыной Грачык и создательницей Telegram-канала "Женская власть" Залиной Маршенкуловой. Краткая хронология того, что происходило с рекламой в следующие несколько часов:

После появления фото и слоганов в Инстаграме подписчики Reebok обратили внимание на коллаж Маршенкуловой с фразой про "Пересесть на лицо". Из-за этой подписи некоторые пользователи даже пригрозили бойкотом бренду;

Reebok Russia удалил вообще все снимки, сделанные в рамках кампании; Примерно через два часа спортивный бренд вернул часть постов, убрав три коллажа с фразами "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо", "Когда говорят носить на руках, представляю, как меня носят в гробу" и "Прикрыла соски, чтобы вы не порезались". Удаление объяснили возрастной политикой Инстаграма;

Ведущий специалист по маркетингу Reebok Александр Голофаст заявил, что реклама прошла все стадии проверки, и руководство "просто ссыт". В разговоре с TJ он подчеркул, что больше не собирается работать в компании;

Маршенкулова прокомментировала историю со своими слоганами: "Не вписываться в рамки очень непросто, но я достаточно ******* [странная] для этого. Можно было дать очередную слащавую безликую ***** [фигню] из серии "будь сильной/сюси-пуси", ну в общем не выходить за рамки положенного "порядочной правильной женщине". Можешь быть какой хочешь (только знай свое место). Но у меня есть свой характер и свои тексты, и свое (возможно, очень плохое чувство юмора. А, возможно, и очень хорошее)".

Случай с рекламой Reebok Russia заинтересовал специалистов. Большинство из них сошлись на мнении, что проект не сработал так, как задумывалось, и в итоге посыл с поддержкой женщин не дошёл до аудитории.

"Мне кажется, главное в этой истории то, что сработало правило: что позволено одному человеку – не позволено бренду. Залина Маршенкулова может жестко и в какой угодно форме высказывать свое мнение, но когда бренд присваивает ее слова себе – это выглядит надуманно и нелепо", — отметила старший менеджер по специальным проектам Sports.ru Соня Шевелева.

Telegram-канал "Русский маркетинг" напомнил, что российские отделения спортивных брендов уже делали удачные рекламы о правах женщин.

Почти 2 года назад, в 2017 году, Nike выпустил рекламный ролик "Из чего же сделаны наши девчонки", от которого большинство людей были в восторге. Почему?

"Да потому что акценты в нем были расставлены правильно и ненавязчиво, потому что авторы аккуратно, с помощью песни, которую поёт маленькая девочка, смогли показать, что современная девушка — это не только платочки, клубочки и мармелад, а грация, самоотдача и гордость нации. Именно для этого к съемкам привлекли российских знаменитостей: олимпийскую чемпионку в женском одиночном фигурном катании Аделину Сотникову, чемпионку России по тайскому боксу и борца ММА Анастасию Янькову, актрису Ирину Горбачеву и других.

Но, самое главное, что сделал Nike — дал возможность выбора, противопоставив два женских образа. А вот Reebok пошёл по пути большинства, сделав выбор в одну сторону, поэтому и получил волну негодования и возмущения", - пишет канал "Русский маркетинг".

Источник: Tjornal