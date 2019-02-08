﻿ В пожаре на базе бразильского футбольного клуба погибли 10 человек, Mixnews.lv

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В Рио-де-Жанейро сгорел тренировочный центр "Ниньо де Урубу" футбольного клуба "Фламенго" - одного из крупнейших в Бразилии. Пожар произошел в общежитии молодежной команды клуба. Погибли 10 человек, сообщает BBC.

Все десять погибших, по сообщениям местных средств информации, - члены молодежного состава клуба. Причина пожара пока неизвестна.

"Фламенго" считается самой популярной командой Бразилии, число ее болельщиков достигает около 44 миллионов человек. Команда неоднократно завоевывала титул чемпионов Бразилии, выигрывала первенство континента.

Некоторые из наиболее известных бывших игроков клуба включают Роналдиньо, Бебето и Ромарио.

Помимо футбольного клуба, у "Фламенго" есть команды по баскетболу, гребле, плаванию и волейболу.

По сведениям бразильского новостного портала G1, пожар начался в 05.10 утра по местному времени и к 7.30 был потушен. Пока не удалось опознать никого из погибших, но известно, что в общежитии клуба находились юные спортсмены в возрасте от 14 до 17 лет.

Пострадавшие при пожаре доставлены в местную больницу.

Центр "Ниньо де Урубу" был открыт после капитального ремонта два месяца назад.