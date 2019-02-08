﻿ Медали на Олимпиаде-2020 в Токио сделают из старых гаджетов, Mixnews.lv

Медали на Олимпиаде-2020 в Токио сделают из старых гаджетов
В мире | 8 февраля 2019 года, 18:22
Организаторы летней Олимпиады 2020 года в Токио рассказали, что к концу марта 2019 года планируют собрать необходимое количество гаджетов для переработки в медали. Награды сделают с использованием цветных металлов из старых смартфонов, камер, ноутбуков и портативных консолей.
Медали для Олимпиады в Токио
О том, что в Токио применят новый экологичный метод создания медалей, известно как минимум с 2017 года. Организаторы неоднократно призывали местных жителей сдавать неиспользуемые устройства. Руководство Олимпийского комитета поддержало инициативу.
Источник: Tjournal
Фото: Tokyo2020.org