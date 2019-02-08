﻿ Не скрытая камера: Эстония будет следить за Россией при помощи радарных башен, Mixnews.lv

Не скрытая камера: Эстония будет следить за Россией при помощи радарных башен (2)
В мире | 8 февраля 2019 года, 19:22
Эстония будет наблюдать за границей с Россией при помощи трех радарных башен с камерами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны Эстонии.
Как отмечается, они будут установлены на реке Нарве.
"Современные возможности наблюдения также позволят быстро направлять пограничников в районы, где рыбаки терпят бедствие на пограничном водоеме или обнаружены какие-либо незаконные действия", — отметили в пресс-службе ведомства.
Подчеркивается, что при помощи радарных башен можно получить детальный обзор происходящего на пограничном водоеме в радиусе 16 километров.
Источник: Gazeta
Фото: Flickr/Larissa Datsha
Там кажется кому-то что-то отстрелили?
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Krievija ir vienìgà sì reģiona valsts, kas piekopj agresorpolitiku un nodevìgi uzbrùk savàm kaiminu valstìm.
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