﻿ Меркель заявила о соглашении по "Северному потоку — 2", Mixnews.lv

В мире |

Ангела Меркель заявила, что в Евросоюзе пришли к соглашению по "Северному потоку — 2", сообщило агентство Рейтер.

Это стало возможным благодаря тесной совместной работе, пояснила канцлер Германии.

Ранее агентство Франс Пресс распространило информацию о том, что Берлин и Париж достигли компромисса по поправкам к Газовой директиве ЕС.

Суть новой редакции сводится к тому, что проект нельзя заблокировать, а все ключевые решения по его реализации в Европе будет принимать Германия, так как именно на ее территории находится конечный пункт получения сырья.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция, осталась Дания.

Против "Северного потока — 2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют реализацию проекта — их лидеры уверены, что он политический.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

Источник: Ria.ru