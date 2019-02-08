﻿ Рекорд: сколько человек примут участие в выборах президента Украины, Mixnews.lv

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Рекордное за современную историю число кандидатов будут бороться за пост президента Украины, передает ТАСС.

Центральная избирательная комиссия страны зарегистрировала и утвердила 44 человека.

Всего документы на регистрацию подавал 91 претендент, что тоже стало беспрецедентным за всю историю выборов на Украине.

Голосование назначено на 31 марта.

Источник: Gazeta