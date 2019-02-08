﻿ Рекорд: сколько человек примут участие в выборах президента Украины, Mixnews.lv

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Рекорд: сколько человек примут участие в выборах президента Украины (4)

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В мире | 8 февраля 2019 года, 20:45

Рекордное за современную историю число кандидатов будут бороться за пост президента Украины, передает ТАСС.

Центральная избирательная комиссия страны зарегистрировала и утвердила 44 человека.

Всего документы на регистрацию подавал 91 претендент, что тоже стало беспрецедентным за всю историю выборов на Украине.

Голосование назначено на 31 марта.

Источник: Gazeta

Комментарии 4
yes45 минут назад
никогда хохлы не были вашими друзьями, с чего ты Анжела взяла? поебывали тебя укры при СССР?
1
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Patriot1 час назад
Novèlu mùsu draugiem ukrainiem mieru un labklàjìbu vinu valstì. Latvija vienmèr atbalstìs vinu celu uz ES un NATO.
1
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Ага1 минуту назад
Цирку уже пять лет...
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