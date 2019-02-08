﻿ Рекорд: сколько человек примут участие в выборах президента Украины, Mixnews.lv

Рекорд: сколько человек примут участие в выборах президента Украины (4)
В мире | 8 февраля 2019 года, 20:45
Рекордное за современную историю число кандидатов будут бороться за пост президента Украины, передает ТАСС.
Центральная избирательная комиссия страны зарегистрировала и утвердила 44 человека.
Всего документы на регистрацию подавал 91 претендент, что тоже стало беспрецедентным за всю историю выборов на Украине.
Голосование назначено на 31 марта.
Источник: Gazeta
никогда хохлы не были вашими друзьями, с чего ты Анжела взяла? поебывали тебя укры при СССР?
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Novèlu mùsu draugiem ukrainiem mieru un labklàjìbu vinu valstì. Latvija vienmèr atbalstìs vinu celu uz ES un NATO.
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Цирку уже пять лет...
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