﻿ Туристам придется резервировать вход в Венецию, Mixnews.lv

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Власти Венеции вводят сбор для туристов, которые не забронировали отель, а с 2020 года заставят "резервировать доступ" в город, сообщает АТОР.

Гости, которые не намерены оставаться в городе на ночь, с 1 мая 2019 года будут платить входной налог в три евро. С 1 января 2020 года сумма налога вырастет до шести-десяти евро, в зависимости от сезона. Эту сумму включат в стоимость проезда в город, а "зайцам" грозит штраф в 450 евро.

Заранее забронировавшие отель будут платить только стандартный туристический налог, включенный в стоимость номера.

"Дело не в том, сколько мы заработаем, речь идет об управлении туристическим потоком. Мы не хотим, чтобы Венеция стала тематическим парком", — сказал мэр города Луиджи Бруньяро.

С 2020 года власти намерены ввести систему "резервирования доступа" в город, но принцип ее работы пока не раскрывается. Для тех, кто не озаботится резервированием, вход в город станет "более сложным".

Источник: Polit.ru

Фото: Flickr/Alan Farhadi