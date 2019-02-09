﻿ Швеция заявила о создании "истребителя-убийцы" российских Су, Mixnews.lv

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Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил, что истребитель Saab Gripen E способен победить российские самолеты серии Су в воздушном бою. Об этом сообщает портал Business Insider.

Истребители "Сухого" добились статуса легендарных за свою маневренность и способность переиграть американские самолеты в воздухе за счет "опасных и агрессивных трюков", отмечает издание.

Американские ВВС в ответ делают ставку на дорогостоящие стелс-технологии. Конструкторы Gripen же не пытаются снизить заметность истребителя, а модернизируют бортовые системы радиоэлектронной борьбы.

"Gripen не может похвастаться максимальной боевой загрузкой, малозаметностью или большой дальностью действия. Однако у этого истребителя есть исключительная особенность, которая делает его кошмаром для российских самолетов", — пишет Business Insider.

По словам эксперта британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джастина Бронка, истребители Gripen превосходят большинство аналогов в эффективности средств электронной борьбы и подавления радаров противника.

"Когда пилотам Gripen надоело быть посмешищем для немецких "Тайфунов", они получили возможность проверить свои боевые системы РЭБ. Тогда для немцев наступили трудные времена. <…> Один из шведских истребителей даже смог незаметно появиться у левого крыла "Тайфуна" благодаря способности глушить радиосигнал", — приводит издание слова аналитика.

Новейшая разработка ОКБ Сухого — многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО.

Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами. Российские ВКС получат первую серийную партию Су-57 в 2019 году.

Фото: en.wikipedia.org