﻿ Участнику акции "желтых жилетов" гранатой оторвало кисть руки, Mixnews.lv

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В Париже одному из участников протестной акции "желтых жилетов" оторвало кисть руки. Об этом сообщает Sputnik France.

Инцидент произошел в ходе столкновения манифестантов с правоохранителями около здания Национального собрания Франции. Мужчина получил травму в результате взрыва гранаты со слезоточивым газом GLI-F4 — их обычно применяет французская полиция. В таком боеприпасе около 25 граммов тротила.

Как сообщает RT France, манифестанта отправили в больницу. По словам одного из очевидцев, пострадавший — фотограф, участвовавший в акции на стороне "желтых жилетов".

По одной из версий, протестующий подобрал гранату с земли. Полиция использовала их для разгона протестующих, а манифестанты поднимали и бросали за ограду здания Национального собрания.

Сотрудники видеоагентства Ruptly рассказали телеканалу подробности происшествия.

"Мы делали трансляцию у Национальной ассамблеи. Протестующие окружили группу полицейских. Атмосфера была напряженная. Повсюду был слезоточивый газ. Мы услышали взрыв и побежали к толпе. Когда подбежали, увидели раненого участника демонстрации и врачей скорой помощи. Это был шок!" — цитирует съемочную группу RT.

Внимание! Видео содержит неприятные кадры!

Сегодняшняя акция "желтых жилетов" стала 13-й с 17 ноября. Она не обошлась без беспорядков: манифестанты бросали в силовиков различные предметы, те в ответ применили слезоточивый газ. После столкновений протестующие направились в сторону здания Сената.

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Зачастую акции сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. По данным СМИ, за время протестов ранения получили около 1,9 тысячи манифестантов и около 1,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов.