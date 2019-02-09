﻿ В Киеве около 40 человек задержали при попытке штурма управления полиции, Mixnews.lv

В Киеве около 40 человек задержали при попытке штурма управления полиции (4)

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В мире | 9 февраля 2019 года, 19:07

Полиция задержала около 40 человек при попытке штурма управления полиции в Киеве, сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.

"Правоохранители задержали в Киеве группу лиц при попытке штурма управления полиции. Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими", - говорится в сообщении.

Как поясняет полиция, в субботу с Контрактовой площади в Киеве, где кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко проводила встречу с избирателями, в управление полиции доставили группу лиц, у которых обнаружили зеленку, газовые баллончики, ножи и пистолет.

"После того как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям. В результате всех активных участников задержали, а это - около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Следователи открыли три уголовных дела по статьям "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", "захват государственных зданий", "хулиганство".

Фото: facebook.com/Поліція Києва

Источник: РИА Новости
Комментарии 4
ойц22 минуты назад
Та ты шо? Арестовывать? Там зРада приняла закон , что всё это законно! Задержанных за убийство милиционеров из кичи , даже , выпустили и хер ..ой ..ями обозвали! Майдаун и обливал зелёнкой и напалмом жёг копов , стрелял и бил цепями и ... всё было законно! Кашей кормили хлопцев , Президенты и Евродепутаты хвалили ! Амэрика доляров мешок прислала аж 5 мильярдов! А тут бес предел... , повязали?!! И за что? Сколько было захвачено участков милиции , а осудили только Януковича? Все извилины запутал , все разбил мозги...
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коп49 минут назад
Полиция Украины! Вам пора этих отморозков арестовывать и в случае сопротивления применять законные меры задержания. Иначе эти отморозки не дадут вам установить законный порядок в стране.
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Хохлы взбунтовались14 минуты назад
Это не к добру
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