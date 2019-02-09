﻿ В Киеве около 40 человек задержали при попытке штурма управления полиции, Mixnews.lv

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Полиция задержала около 40 человек при попытке штурма управления полиции в Киеве, сообщает пресс-служба столичной полиции в Facebook.

"Правоохранители задержали в Киеве группу лиц при попытке штурма управления полиции. Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими", - говорится в сообщении.

Как поясняет полиция, в субботу с Контрактовой площади в Киеве, где кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко проводила встречу с избирателями, в управление полиции доставили группу лиц, у которых обнаружили зеленку, газовые баллончики, ножи и пистолет.

"После того как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям. В результате всех активных участников задержали, а это - около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Следователи открыли три уголовных дела по статьям "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", "захват государственных зданий", "хулиганство".

Фото: facebook.com/Поліція Києва