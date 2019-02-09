﻿ Обрушение дома в Стамбуле: число жертв возросло до 18 человек, Mixnews.lv

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Число погибших при обрушении восьмиэтажного здания в Стамбуле увеличилось до 18, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 14 раненых из-за обрушения здания в стамбульском районе Картал в среду. Спасатели продолжают разбирать завалы.

"Число погибших к настоящему моменту достигло 18 человек. Есть информация, что под завалами находится по крайней мере еще один выживший при обрушении, с ним поддерживается контакт, в течение часа мы рассчитываем добраться до него", — сказал Сойлу журналистам.

По словам министра окружающей среды и градостроительства Турции Мурата Курума, в бетоне, который использовался при строительстве дома, было обнаружено большое количество морского песка, при этом только три этажа здания были построены по лицензии.

Ранее губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в спасательной операции участвуют около 500 сотрудников различных ведомств, прокуратура начала расследование в связи с ЧП.

В качестве возможной причины обрушения рассматривается незаконная надстройка верхних этажей дома.