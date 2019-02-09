﻿ Более 50 000 человек вышли на акции "желтых жилетов" во Франции, Mixnews.lv

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В акциях протеста "желтых жилетов" во Франции в субботу приняли участие более 50 тысяч человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД.

Как сообщает телеканал, 51,4 тысячи человек вышли в субботу на акции протеста во Франции, из них 4 тысячи - в Париже. В прошлую субботу в протестах приняли участие более 58 тысяч человек.

Тем временем число задержанных во время столичных протестов возросло до 21 человека, из них 16 помещены под стражу. Ранее сообщалось о 10 задержаниях.

Очередная - тринадцатая по счету - акция началась утром у Триумфальной арки в Париже. Затем протестующие двинулись в сторону Национального собрания Франции, где между отдельными группами участников шествия и полицией вспыхнули столкновения.

Стражи порядка в ответ на действия хулиганов применили слезоточивый газ. По меньшей мере один человек из числа протестующих был ранен - взрывом светошумовой гранаты ему оторвало кисть руки.