﻿ На демонстрациях в Париже задержали более 20 человек, Mixnews.lv

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Более 20 человек задержаны в ходе акции "желтых жилетов" в Париже, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось о 10 задержаниях.

По данным министерства внутренних дел, на 14.00 по местному времени (в 15.00 по латвийскому времени), по всей Франции в акциях протеста участвовали 12,1 тысячи человек, а в Париже насчитывалось четыре тысячи демонстрантов.

По данным телеканала, число задержанных во время столичных протестов возросло до 21 человека, из них 16 помещены под стражу.

Очередная - тринадцатая по счету - акция началась утром у Триумфальной арки в Париже. Затем протестующие двинулись в сторону Национального собрания Франции, где между отдельными группами участников шествия и полицией вспыхнули столкновения.

Стражи порядка в ответ на действия хулиганов применили слезоточивый газ. По меньшей мере один человек из числа протестующих был ранен - взрывом светошумовой гранаты ему оторвало кисть руки.