﻿ Зеленского обвинили в употреблении наркотиков, Mixnews.lv

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Во Львове группа протестующих обвинила кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в употреблении наркотиков. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Инцидент произошел вечером 8 февраля перед концертом "Студии Квартал 95" с участием шоумена. Около здания Львовского государственного цирка собралось около 150 человек, которые, как сообщила местная полиция, "недовольны претендентом" на пост президента страны.

Один из протестующих обвинил Зеленского в употреблении наркотиков. "Да вы что, парни!" — удивился комик и потребовал предъявить доказательства.

В ответ на это активист заявил, что "знает людей", связанных с поставками наркотических веществ Зеленскому. Он также предложил кандидату в президенты "сдать анализы прямо сейчас".

"Хорошо, вызывайте врача", — ответил Зеленский.

Протестующий достал телефон, чтобы позвонить медикам. После этого шоумен вместе с командой попрощался с окружающими и зашел в здание цирка.

Избирательная кампания на Украине началась 31 декабря, выборы планируется провести 31 марта. По данным последних опросов, в предвыборной гонке лидирует Зеленский.

Юлия Тимошенко заняла второе место. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко сейчас составляет около 14%.

Фото: facebook.com/Владимир Зеленский