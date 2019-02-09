﻿ На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей, Mixnews.lv

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Власти городского округа Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массового нашествия белых медведей.

Например, в районе поселка Белушья Губа зафиксировали наличие 52 медведей, заходивших на его территорию. Постоянно там находятся от шести до десяти животных.

"Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных — нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения", — отмечается в заявлении пресс-центра правительства Архангельской области.

Власти обеспечивают безопасность местных жителей, устанавливая дополнительные ограждения в местах прогулок. Работников и военнослужащих привозят к местам занятости на специальном транспорте.

При этом в муниципалитете заявили, что принимаемые меры неэффективны — медведи не реагируют на светошумовые сигналы и попытки патруля отогнать их от людей. Отстрел наиболее агрессивных особей запрещен.

Фото: pixabay.com