﻿ Муж Елизаветы II добровольно отказался от водительских прав, Mixnews.lv

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Супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский добровольно отказался от водительских прав. Об этом в субботу, 9 февраля, вечером сообщил Букингемский дворец.

17 января принц Филипп стал участником дорожно-транспортного происшествия в графстве Норфолк, неподалеку от королевского дворца Сандрингем: его вседорожник Land Rover Freelander столкнулся с автомобилем Kia и завалился на бок.

Спустя два дня после этой аварии полиция Норфолка "сделала назидание" принцу Филиппу после того, как он вновь был замечен за рулем с непристегнутым ремнем безопасности.

По заявлению Букингемского дворца, принц Филипп сдал свои права в субботу.

В заявлении дворца говорится: "После обстоятельных размышлений герцог Эдинбургский принял решение добровольно сдать свои водительские права".

Полиция Норфолка подтвердила, что принц Филипп отдал водительское удостоверение полицейским, которые в свою очередь вернут его в Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA).

В то же время материалы расследования обстоятельств аварии переданы в прокуратуру.

В пострадавшей 17 января машине Kia находились три человека: сидевшая за рулем 28-летняя женщина получила порезы, ее 9-месячный ребенок не пострадал, а 46-летняя пассажирка Эмма Фэруэзер сломала запястье.

Через четыре дня после аварии, 21 января, герцог, который отделался испугом, написал письмо пассажирке, получившей травму.

"Я бы хотел, чтобы вы знали, насколько я сожалею о том, что стал участником этой аварии. Солнце светило низко над основной дорогой. В обычных условиях мне бы не составило никакого труда увидеть встречное движение... Но я могу только догадываться, что я не разглядел едущую машину, и я каюсь за последствия", - написал герцог на гербовой бумаге Сандрингемского дворца.

До того, как это письмо достигло адресата, Эмма Фэруэзер раскритиковала принца Филиппа за то, что он не вступил в контакт сразу после аварии.

Позднее в интервью Sunday Mirror она сказала: "Мне показалось это очень милым, что он подписался просто "Филипп", а не своим официальным титулом. Я была приятно удивлена личным тоном письма".

Герцог объяснил эту аварию тем, что не увидел ехавшую Kia из-за яркого солнца.

После аварии королевский биограф Хьюго Викерс так растолковал ситуацию в интервью BBC: "Любая автомобильная авария, произошедшая в возрасте 97 лет, должна произвести шок. Некоторое время назад он отказался от своих прав летчика задолго до того, как это потребовалось, потому что боялся, что если что-нибудь случится, то сразу возникнет очень много критики. Что-то вроде: почему он в 55 лет по-прежнему сидит за штурвалом, когда должен был бы уйти на покой в 48 лет, или что-нибудь в этом роде. ак что он прислушивается к таким вещам; он очень, очень разумный человек".

В 2016 году герцог снова затмил новостную повестку, когда сам сел за руль и прокатил по Виндзору тогдашнего президента США Барака Обаму с супругой и, разумеется, королеву Елизавету.

Принц Филипп ушел от публичной деятельности в августе 2017 года после того, как в течение долгих десятилетий сопровождал повсюду королеву Елизавету II и присутствовал на различных благотворительных мероприятиях, патроном которых он являлся.

По подсчетам Букингемского дворца, с 1952 года принц единолично посетил 22 219 мероприятий.

Уйдя на покой, он продолжает появляться на публике вместе с королевой и другими членами семьи на торжественных событиях и во время церковной службы.

Источник: BBC News