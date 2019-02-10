﻿ На аукционе в Нюрнберге не смогли продать картины Гитлера, Mixnews.lv

На аукционе в Нюрнберге не смогли продать картины Гитлера (4)

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В мире | 10 февраля 2019 года, 12:39

На аукционе в Нюрнберге не смогли продать пять картин, автором которых считают рейхсканцлера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Потенциальные покупатели отказываются приобрести работы из-за высоких цен и сомнений в подлинности, пишет The Guardian.

Среди картин, представленных на аукционе, были акварельные пейзажи с видом на Вену, Нюрнберг, а также изображение плетеного кресла со свастикой, которое предположительно принадлежало Гитлеру.

Стартовые цены картин составляли от 19 до 45 тысяч евро. За несколько дней до начала аукциона несколько картин сняли с лотов по подозрению в подделке.

Представители аукциона Weidler отказались комментировать причины отказа покупателей приобрести картины, однако предположили, что работы могут продать позже.

В начале 1900-х Гитлер пытался поступить в художественную школу и Венскую художественную академию, однако не сдал экзамены. Он работал в Австрии как академический художник.

The Guardian отмечает, что продажа картин Гитлера воспринимается неоднозначно в связи с тем, что коллекционеры готовы платить высокие цены за связанные с нацистским прошлым Германии работы.

Источник: "Дождь"

Комментарии 4
Ах вот оно как...2 часа назад
В начале 1990-х Гитлер пытался поступить в художественную школу
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Patriot3 часа назад
Laikam jau labàk nevajadzèja tirgot vina gleznas. Pàràk odioza vèsturiska personìba.
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Garik57 минут назад
А чтоб уголок высокого искусства в Музеуме оппупации завесть? Что, у есалниеков лавэ нема? А если на паях с бандерлогами?
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