﻿ В Сахаре археологи нашли следы неизвестной цивилизации, Mixnews.lv

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Археологи обнаружили следы неизвестной цивилизации в Западной Сахаре, сообщает Live Science.

Ученые из Университета Восточной Англии обратили внимание на необычные снимки со спутника и аэрофотографии. В результате раскопок выяснилось, что на кадры попали остатки построек.

Как отмечают исследователи, созданные из камней сооружения имели разные размеры и форму — от круга и прямоугольника до полумесяца. Некоторые из них образуют комплекс построек площадью до 630 метров.

Точное назначение и возраст находки пока не известен, однако ученые предполагают, что некоторые из них насчитывают более полутора тысяч лет.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com