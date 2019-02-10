﻿ СМИ: большинство британцев выступают за отсрочку Brexit, Mixnews.lv

СМИ: большинство британцев выступают за отсрочку Brexit (3)
The Independent со ссылкой на опрос социологической службы BMG Research.Более половины британцев выступают за отсрочку Brexit, пишет
Как отмечается, такой вариант развития событий поддерживают 53% респондентов.
При этом 33% опрошенных выступили за выход Великобритании из Евросоюза без соглашения, даже если это насесет ущерб экономике страны. Еще 14% затруднились ответить.
Одновременно с этим 49% британцев заявили, что выход страны из ЕС без соглашения будет экономической катастрофой, 28% с этой точкой зрения не согласились.
Источник: Газета.ru
Tu neesi nekads mūsu draugs, meslojums. Ej prom......
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Varat arì atgriezties ES. Jùs esat mùsu draugi un mès Jùs pienemsim atpakal.
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ты для англиков ишак
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