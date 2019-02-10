﻿ СМИ: большинство британцев выступают за отсрочку Brexit, Mixnews.lv

СМИ: большинство британцев выступают за отсрочку Brexit (3)

Более половины британцев выступают за отсрочку Brexit, пишет The Independent со ссылкой на опрос социологической службы BMG Research.

Как отмечается, такой вариант развития событий поддерживают 53% респондентов.

При этом 33% опрошенных выступили за выход Великобритании из Евросоюза без соглашения, даже если это насесет ущерб экономике страны. Еще 14% затруднились ответить.

Одновременно с этим 49% британцев заявили, что выход страны из ЕС без соглашения будет экономической катастрофой, 28% с этой точкой зрения не согласились.

Источник: Газета.ru

Комментарии 3
British1 час назад
Tu neesi nekads mūsu draugs, meslojums. Ej prom......
1
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Patriot2 часа назад
Varat arì atgriezties ES. Jùs esat mùsu draugi un mès Jùs pienemsim atpakal.
2
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Саня7 минут назад
ты для англиков ишак
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