﻿ В Стокгольме в жилом доме прогремел взрыв, Mixnews.lv

В Стокгольме в жилом доме прогремел взрыв (2)
В мире | 10 февраля 2019 года, 18:43
На юге Стокгольма в жилом малоэтажном доме прогремел взрыв, сообщила местная полиция. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает "Дождь", по предварительным данным, мужчина погиб после срабатывания бомбы при ее закладывании у одного из домов.
В полиции считают, что молодой человек пытался заложить взрывное устройство у дома. Бомба сработала, мужчина погиб на месте от полученных травм.
По информации Expressen, мужчина планировал совершить самоподрыв. В районе, где произошел взрыв, начали эвакуировать людей.
Фото: pixabay.com
давай поучи нищий латвииец жизни богатых ))) , ты у них землю купил???
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Novèlu Zviedrijas drosìbas dienestiem nodrosinàt mieru vinu zemè un atklàt un neitralizèt teroristu tìklu.
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