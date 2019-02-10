﻿ В Стокгольме в жилом доме прогремел взрыв, Mixnews.lv

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В Стокгольме в жилом доме прогремел взрыв (2)

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В мире | 10 февраля 2019 года, 18:43

На юге Стокгольма в жилом малоэтажном доме прогремел взрыв, сообщила местная полиция. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщает "Дождь", по предварительным данным, мужчина погиб после срабатывания бомбы при ее закладывании у одного из домов.

В полиции считают, что молодой человек пытался заложить взрывное устройство у дома. Бомба сработала, мужчина погиб на месте от полученных травм.

По информации Expressen, мужчина планировал совершить самоподрыв. В районе, где произошел взрыв, начали эвакуировать людей.

Фото: pixabay.com

Комментарии 2
Саня8 минут назад
давай поучи нищий латвииец жизни богатых ))) , ты у них землю купил???
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Patriot54 минуты назад
Novèlu Zviedrijas drosìbas dienestiem nodrosinàt mieru vinu zemè un atklàt un neitralizèt teroristu tìklu.
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