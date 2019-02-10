﻿ Названа причина нашествия белых медведей на Новой Земле, Mixnews.lv

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Причиной массового нашествия белых медведей в поселках архипелага Новая Земля является изменение климата – сокращение площади льдов - и поведение людей, которые небрежно относятся к утилизации мусора, сообщил РИА Новости координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы Михаил Стишов.

В субботу власти Архангельской области приняли решение ввести на территории архипелага Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывало большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов.

В районе поселка Белушья Губа заметили 52 белых медведей, заходящих на территорию населенного пункта.

Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных – нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения.

"Все понимали, что это может произойти. Сейчас медведей на берегах все больше из-за отсутствия льда в течение длительных периодов. Они выходят на берег, где их привлекает человеческое жилье, особенно если там не очень хорошо налажена система утилизации мусора", - пояснил Стишов.

Эксперт также отметил, что власти архипелага понимали вероятность возникновения этой проблемы и обращались к специалистам за рекомендациями.

"Рекомендации нельзя давать удаленно. А разрешения никто из ученых-экспертов за последние годы на посещение этого места не смог получить у Минобороны", - пояснил Стишов.

По мнению координатора проектов фонда, решить проблему будет нелегко, этим займется специальная группа, в состав которой войдут ученые, представители Росприроднадзора и другие специалисты.

По данным Стишова, во вторник такая группа должна вылететь на архипелаг. Одним из вариантов решения может быть усыпление и вывоз животных подальше от поселков.

"Усыплять и вывозить – это не так просто и дешево. Надо увозить далеко – если за 20-30 километров, он вернется очень быстро в то место, где есть еда. Минимум 2-3 часа полета на другую сторону острова. Конечно, увезти всех 50 медведей едва ли возможно. Но если есть группа "особо наглых" - можно попробовать. Туда едут специалисты, у которых есть оборудование и средства", - пояснил эксперт.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com