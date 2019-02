﻿ Трамп пригрозил демократам новым шатдауном, Mixnews.lv

В мире |

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии своими действиями хотят добиться нового шатдауна. Об этом он написал в Twitter.

Он подчеркнул, что прошедшая неделя была нелегкой для них.

"Теперь, когда они сделали ужасное предложение приграничному комитету, я действительно верю, что они хотят новый шатдаун", — написал Трамп.

It was a very bad week for the Democrats, with the GREAT economic numbers, The Virginia disaster and the State of the Union address. Now, with the terrible offers being made by them to the Border Committee, I actually believe they want a Shutdown. They want a new subject!