﻿ Трамп пригрозил демократам новым шатдауном, Mixnews.lv

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Трамп пригрозил демократам новым шатдауном (3)

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В мире | 10 февраля 2019 года, 21:46

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии своими действиями хотят добиться нового шатдауна. Об этом он написал в Twitter.

Он подчеркнул, что прошедшая неделя была нелегкой для них.

"Теперь, когда они сделали ужасное предложение приграничному комитету, я действительно верю, что они хотят новый шатдаун", — написал Трамп.

Как сообщает Газета.ru, ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни не исключил нового шатдауна.

По его словам, это произойдет, если через неделю конгресс США не примет решение выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Источник: Газета.ru

Фото: flickr.com/photos/65478866@N04

Комментарии 3
Саня1 час назад
Трамп сказал, не будете платить вышвернет как собаку из НАТА, вот и вся дружба
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Patriot1 час назад
Vispàr labi, ka ASV ir demokràtiska sistèma un Tramps viens pats neko nevar izdarìt un panàkt. ASV ir mùsu drosìbas garants.
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yes1 час назад
Омерика да, но не лаптия, самая нищая в ЕС
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