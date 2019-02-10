﻿ В Мадриде прошел многотысячный митинг против политики властей в Каталонии, Mixnews.lv

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Акция протеста против политики правительства Педро Санчеса в отношении Каталонии прошла в воскресенье, 10 февраля, в центре испанской столицы. Демонстрация началась в 12:00 по местному времени на площади Колон.

Несмотря на пасмурную погоду, по данным местных властей, к митингу присоединились не менее 45 тыс. человек. Акцию поддержали ключевые оппозиционные политические силы страны, в том числе консервативная Народная партия (НП), центристская "Граждане" и крайне правая "Вокс".

Главный лозунг акции звучал: "За единую Испанию. Выборы сейчас же". К манифестации присоединились десятки политиков, в том числе лидеры партий, которые не разделяют пути урегулирования каталонского кризиса, выбранные правительством Испанской социалистической рабочей партии.

Ключевым поводом для организации митинга стало решение Мадрида включить фигуру "докладчика" в процесс диалога между политическими силами с парламентским представительством в Каталонии. Как объясняли власти страны, речь шла не о международном наблюдателе или посреднике, а о человеке, который бы координировал диалог между региональными партиями.

Оппозиция расценила подобный шаг правительства, как "предательство Испании" и призвала к проведению внеочередных всеобщих выборов. НП даже не исключала постановки вопроса о недоверии кабмину.

В пятницу Санчес заверил, что его правительство никогда не согласится на проведение референдума о самоопределении Каталонии. Премьер призвал власти региона к диалогу в рамках конституции.

В свою очередь замглавы кабмина королевства Кармен Кальво отметила, что партии автономии, поддерживающие выход Каталонии из состава страны, не согласились вести переговоры в обозначенных Мадридом рамках.

Источник: ТАСС