﻿ Мадуро открыл "крупнейшие в истории" военные учения, Mixnews.lv

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил военные учения "Ангостура-200" с участием народного ополчения, которые начались в штате Миранда. Трансляция визита венесуэльского лидера велась в интернет-сервисе Periscope.

Мадуро перед началом учений встретился с военными и осмотрел боевую технику. В выступлении перед участниками маневров венесуэльский лидер подчеркнул необходимость модернизации армии и инвестирования дополнительных средств для закупки современного вооружения.

Учения проходят с 10 по 15 февраля. Они приурочены к 200-летию Ангостурского конгресса, на котором в 1819 году в городе Ангостуре была провозглашена независимость Венесуэлы.

Учения проходят на фоне роста заявлений США о том, что Вашингтон не исключает возможности применения военной силы для разрешения политического кризиса в Венесуэле. Ранее сам Мадуро назвал эти учения крупнейшими в истории страны.

Напомним, 31 января Европарламент признал главу оппозиционного парламента (Национальной ассамблеи) Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы. ЕП стал первым европейским институтом, признавшим Гуаидо законным правителем Венесуэлы. Странам-участницам ЕС и дипломатической службе сообщества было рекомендовано сдать то же самое.

Большинство стран, включая США и ключевые страны-члены ЕС, поддерживают Гуайдо, 23 января объявившего себя исполняющим обязанности президента. На стороне действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро — Россия и Китай.

Источник: ТАСС