﻿ В случае жесткого Brexit в Германии под угрозой окажутся 100 000 рабочих мест, Mixnews.lv

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Если Великобритания выйдет из состава Евросоюза без торговых договоренностей, то в Германии под угрозой окажутся 100 тысяч рабочих мест. Об этом сообщили газета Welt am Sonntag в воскресенье, 10 февраля, со ссылкой на исследование экономистов Ханса-Ульриха Брауцша и Оливера Хольтемёлера из Института экономического анализа имени Лейбница в Галле и университета имени Мартина Лютера в Галле-Виттенберге.

В частности, в случае "жесткого Brexit" рабочих мест могут лишиться около 15 тысяч человек, занятых в автомобильной промышленности. При этом особенно большое число безработных может появиться в нижнесаксонском Вольфсбурге и баварском Дингольфинге-Ландау, где расположены заводы Volkswagen и BMW.

Неупорядоченный выход Великобритании из ЕС может затронуть в Германии также сотрудников таких крупных технологических компаний, как IBM и Siemens.

"Нет ни одного другого государства, где эффект ("жесткого Brexit. - Ред.) на занятость настолько велик, как в Германии", - отметил один из авторов исследования Хольтемёлер.

По оценкам экономистов, за ФРГ следует Франция, где из-за неупорядоченного выхода Великобритании из ЕС рабочие места могут потерять до 50 тысяч человек. Большие потери, предположительно, понесет также Китай, который будет получать меньше заказов от фирм, экспортирующих в Великобританию.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Договоренности по Brexit, достигнутые между британским премьер-министром Терезой Мэй и странами ЕС, парламент Великобритании до сих пор не одобрил.

Источник: Deutsche Welle