﻿ Названа лучшая песня года по версии Grammy, Mixnews.lv

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Композиция This Is America в исполнении Childish Gambino (сценический псевдоним американского музыканта Дональда Гловера) признана лучшей песней года на церемонии Grammy.

Церемония награждения победителей прошла в воскресенье в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center в Лос-Анджелесе.

Сам Гловер ранее отказался от предложения выступить на церемонии и не пришел на вручение награды. В итоге статуэтку вручили авторам песни - шведскому композитору Людвигу Геренсену и хип-хоп исполнителю Джеффри Ламару Уильямсу (Young Thug).

This Is America также завоевала Grammy в категории "Лучшая запись года", "Лучшее музыкальное видео" и "Лучшее рэп/снаг-исполнение".

Статуэтку в номинации "Лучший новый артист" получила британская певица косовского происхождения Дуа Липа.

Американская кантри-исполнительница Кейси Масгрейвс получила Grammy за "Альбом года" - Golden Hour.

Источник: Русская служба BBC

Фото: jba.af.mil