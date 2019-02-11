﻿ В Белоруссии школьник убил ножом учительницу и подростка, Mixnews.lv

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Ученик одной из школ белорусского города Столбцы напал с ножом на троих школьников и учительницу, сообщает МВД Белоруссии. От полученных ранений учительница и один из подростков скончались, двое пострадавших школьников доставлены в больницу.

«Подозреваемый 2003 года рождения с места происшествия скрылся. В связи с этим в шести районах Минской области введен специальный план «Сирена», — говорится в сообщении ведомства.

Позднее МВД сообщило о задержании сбежавшего, отметив, что участие в операции принимали бойцы ОМОНа.

В Следственном комитете Белоруссии (СК) сообщили, что ножевые ранения были нанесены «в ходе внезапно возникшего конфликта».

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства преступления, в школе работают следователи и оперативники. Управлением СК по Минской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц.

Источник: РБК