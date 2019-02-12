﻿ Тимошенко заявила о намерении вернуть Крым Украине, Mixnews.lv

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В случае победы на президентских выборах на Украине, Юлия Тимошенко намерена заняться возвращением Крыма и Донбасса, заявила политик в ходе выступления в городе Самбор на западе Украины. Содержание выступления Тимошенко опубликовано на сайте партии "Батькивщина".

​"Нам нужно немедленно после президентских выборов прекратить игры по переговорам с террористами, не позволять вводить нас в тупик, формируя Приднестровье в Донбассе. Нам следует немедленно начать переговоры в Будапештском формате, чтобы вернуть мир, Крым и Донбасс", — заявила Тимошенко.

При этом она подчеркнула, что речь идет не только о возвращении территорий, но и о реинтеграции живущих на них людей.

"Если мы хотим возвращения Донбасса и Крыма, нам нужно этих украинцев обнять, ощутить их частью нашей общей семьи и нации. Они — украинцы. И единство украинского народа сегодня нужно как никогда", — обратилась она к собравшимся.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Как следует из последнего опроса социологической группы "Рейтинг", лидерами предвыборной гонки являются лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, шоумен и актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Источник: РБК