﻿ В Македонии снимают таблички с названием страны с госучреждений, Mixnews.lv

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В понедельник, 11 февраля, власти Македонии начали снимать с фасадов государственных зданий таблички с названием страны, сообщило агентство Associated Press. В скором времени Македония сменит официальное название на "Республика Северная Македония".

Так, надпись "Правительство Республики Македония" сняли с главного здания правительства в Скопье. Во вторник здесь запланирована церемония с участием премьер-министра Македонии Зорана Заева, в ходе которой, в частности, будет поднят флаг НАТО, отмечает агентство.

Также власти готовятся заменить таблички с названием страны на границе с Грецией.

Не все македонские политики довольны спешкой со сменой названий на государственных зданиях.

"Здание правительства осталось без официального обозначения - это досадное упущение со стороны премьер-министра", - заявил пресс-секретарь оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Наум Стоилковски.

В пятницу, 8 февраля, парламент Греции после решения Македонии о смене названия одобрил меру, которая позволяет Македонии стать членом НАТО. Греция из-за споров о названии Македонии блокировала вступление страны в НАТО более 10 лет.

Заключенное Афинами и Скопье 17 июня 2018 года соглашение предусматривает название Республика Северная Македония.

На своем саммите в Брюсселе 11-12 июля 2018 года НАТО пригласила Македонию вступить в организацию.

Источник: "Интерфакс"

Фото: flickr.com/menka-opassinis