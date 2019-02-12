﻿ Жители 26 стран назвали главную международную угрозу, Mixnews.lv

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Жители 26 стран назвали главную международную угрозу (5)

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В мире | 12 февраля 2019 года, 09:02

Большинство респондентов из 26 стран мира считают изменения климата главной международной угрозой. Как передает Deutsche Welle, об этом свидетельствует отчет американского научно-исследовательского центра Pew Research Center (PRC).

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заняла второе место в числе факторов, представляющих наибольшую опасность. При этом представители восьми стран, включая Россию, Францию, Индонезию и Нигерию, поместили ИГ на первую строчку рейтинга.

В число угроз также были включены «влияние и воздействие РФ». Однако лишь в одной стране – Польше – участники опроса вывели этот ответ на лидирующую позицию в списке (65% голосов). В США аналогичного мнения придерживалась половина респондентов (50%).

Между тем число тех, кто рассматривает Соединенные Штаты как угрозу, возросло по сравнению с данными опросов за 2013 и 2017 годы. Наивысшим этот показатель оказался среди жителей Южной Кореи (67%) и Японии (66%).

Опрос проводился по телефону и в личных беседах с мая по июнь 2018 года. В нем приняли участие 1500 человек из 26 стран мира.

Источник: Новый мир

Фото: Pexels.com

Комментарии 5
yes1 день назад
СЩА уже свои союзники считают главной угрозой и это не без основательно, мировой агрессор, столько стран загубили и они не успокоятся
1
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Патриот1 день назад
США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Франция и ИГил угроза ! Россия никогда ни на кого не нападала, она только защищалась до победного конца! Уясните это тупые идиоты!
2
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Как я люблю американские исследования!1 день назад
Есть Тунис и Нигерия, но нет Китая и Индии - очень сложно предположить "результаты опроса".

http://www.pewglobal.org/2019/02/10/climate-change-still-seen-as-the-top-global-threat-but-cyberattacks-a-rising-concern/
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