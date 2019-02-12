﻿ При пожаре в отеле в Нью-Дели погибло 17 человек, Mixnews.lv

При пожаре в отеле в Нью-Дели погибло 17 человек

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В мире | 12 февраля 2019 года, 09:59

По меньшей мере 17 человек погибли в результате пожара в одном из отелей города Нью-Дели в Индии. Об этом сообщает NDTV.

Возгорание произошло в отеле Arpit Palace, расположенном в центре Нью-Дели, примерно в 04:30 по местному времени. По данным полиции, большинство погибших скончались от удушья. Ещё двое погибли, выпрыгнув из окна, пытаясь спастись от огня. Причины пожара пока не известны.

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