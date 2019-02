﻿ При пожаре в отеле в Нью-Дели погибло 17 человек, Mixnews.lv

В мире |

По меньшей мере 17 человек погибли в результате пожара в одном из отелей города Нью-Дели в Индии. Об этом сообщает NDTV.

Возгорание произошло в отеле Arpit Palace, расположенном в центре Нью-Дели, примерно в 04:30 по местному времени. По данным полиции, большинство погибших скончались от удушья. Ещё двое погибли, выпрыгнув из окна, пытаясь спастись от огня. Причины пожара пока не известны.

Video of rescue operation in the fire at a hotel in Karol Bagh. 35 people were rescused safely, fire officials say. @TOIDelhi pic.twitter.com/UmjjlWJY4e