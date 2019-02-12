﻿ Россиянин на день выкупил трамвай, чтобы возить людей бесплатно, Mixnews.lv

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Россиянин на день выкупил трамвай, чтобы возить людей бесплатно (5)

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В мире | 12 февраля 2019 года, 11:12

Житель российского города Краснодар Иван на один день, 11 февраля, арендовал трамвай и катал на нем горожан бесплатно, чтобы сделать их счастливее. Об этом сообщает паблик "Типичный Краснодар" в социальной сети "ВКонтакте".

Уточняется, что аренда такого необычного транспорта обошлась молодому человеку более чем в 50 тысяч рублей за смену (673 евро) — с 6:24 до 23:55.

Иван отметил, что некоторые считают его поступок рекламой, связывая это с тем, что он владеет маркетинговым агентством, но на самом деле он ставил перед собой "совсем другие цели".

"На вопрос "Зачем?", я отвечал: "Просто хочу чтобы все улыбались". И все улыбались! Трамвай в этот момент просто переполнен энергией, энергией радостных, удивлённых людей. Ко мне подходили люди, благодарили меня, жали руку", - рассказал мужчина.

Источник: L!FE

Комментарии 5
Алекс1 день назад
В Тааллинне полный город радостных,счастливых людей,ездящих на общественном транспорте бесплатно за счет города.
Не понимаю,почему у наших пенсионеров такие мрачные лица,когда их с утра до вечера катают бесплатно?Видимо получили счета за квартиру от РНП и сравнили со своей пенсией.(((
3
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Елена1 день назад
Кубань ты лучшая.
1
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Янис1 день назад
Так эти пенсионеры идиоты, бегут голосовать за Гнила Ишака, он как бы одной рукой и пыль в глаза ввиде бесплатного проезда, а другой рукой последний скальп снимает в виде налогов, коммуналки, этим идиотикам Гнил уже не просто пьёт в глаза, а давно спустил штаны и ссыт на них, а тем все божья раса...
6
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