﻿ Россиянин на день выкупил трамвай, чтобы возить людей бесплатно, Mixnews.lv

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Житель российского города Краснодар Иван на один день, 11 февраля, арендовал трамвай и катал на нем горожан бесплатно, чтобы сделать их счастливее. Об этом сообщает паблик "Типичный Краснодар" в социальной сети "ВКонтакте".

Уточняется, что аренда такого необычного транспорта обошлась молодому человеку более чем в 50 тысяч рублей за смену (673 евро) — с 6:24 до 23:55.

Иван отметил, что некоторые считают его поступок рекламой, связывая это с тем, что он владеет маркетинговым агентством, но на самом деле он ставил перед собой "совсем другие цели".

"На вопрос "Зачем?", я отвечал: "Просто хочу чтобы все улыбались". И все улыбались! Трамвай в этот момент просто переполнен энергией, энергией радостных, удивлённых людей. Ко мне подходили люди, благодарили меня, жали руку", - рассказал мужчина.

Источник: L!FE