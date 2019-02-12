﻿ Медали Олимпиады-2020 будут изготовлены из старых гаджетов, Mixnews.lv

Медали Олимпиады-2020 будут изготовлены из старых гаджетов (1)
В мире | 12 февраля 2019 года, 12:17
Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио подтвердил информацию о том, что для изготовления медалей будут использоваться электронные отходы, передает Газета.ru.
Тонны бронзы, серебра и золота извлекут из выброшенных и сданных на утилизацию гаджетов. Представители комитета отметили, что все, включая спортсменов, поддержали эту идею.
Власти уже собрали почти 50 тонн электронных отходов, из которых около пяти миллионов — старые телефоны. В почтовых отделениях и других общественных местах были установлены пункты приема старой техники.
Фото: pixabay.com
Если бы Россия,решила из дерьма слепить медальки!
Р.с. а что должны были сказать спортсмены!!!??!! Нееее.я за такой медалькой не поеду!!! :))))