﻿ Медали Олимпиады-2020 будут изготовлены из старых гаджетов, Mixnews.lv

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Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио подтвердил информацию о том, что для изготовления медалей будут использоваться электронные отходы, передает Газета.ru.

Тонны бронзы, серебра и золота извлекут из выброшенных и сданных на утилизацию гаджетов. Представители комитета отметили, что все, включая спортсменов, поддержали эту идею.

Власти уже собрали почти 50 тонн электронных отходов, из которых около пяти миллионов — старые телефоны. В почтовых отделениях и других общественных местах были установлены пункты приема старой техники.

Фото: pixabay.com