﻿ Гендерный скандал во Франции: уволены несколько руководителей СМИ, Mixnews.lv

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Во Франции из-за скандала отстранили или уволили с работы нескольких руководителей СМИ, координировавших онлайн-травлю через частную группу в Facebook, сообщает Русская служба BBC.

Группа League du LOL, в которую входили преимущественно мужчины, направила свою активность против авторов-женщин и активисток женского движения. О деятельности группы написала французская левая газета Libération. Десятки людей поделились с изданием своим опытом столкновения с кибербуллингом со стороны группы.

Двое журналистов Libération оказались среди отстраненных от работы. Один из них, фрилансер Винсент Глад, основавший группу в 2009 году, извинился в Twitter, заявив, что теперь он понял: "такая практика недопустима".

Используя в основном анонимные аккаунты в Twitter, члены группы издевались над коллегами-журналистами, многие из которых были женщинами. Они придумывали шутки об изнасиловании и делились фотографиями людей, дофотошопленными порнографическими изображениями.

Ряд известных журналисток и авторов заявили, что они стали жертвами League du LOL. Среди других участников скандала - высокопоставленные журналисты и руководители крупных изданий, в том числе Slate France и PR-компании Publicis. Французский министр по цифровым делам Мунир Махжуби назвал членов League du LOL "лузерами".

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