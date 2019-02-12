﻿ Гендерный скандал во Франции: уволены несколько руководителей СМИ, Mixnews.lv

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Гендерный скандал во Франции: уволены несколько руководителей СМИ (2)

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В мире | 12 февраля 2019 года, 13:04

Во Франции из-за скандала отстранили или уволили с работы нескольких руководителей СМИ, координировавших онлайн-травлю через частную группу в Facebook, сообщает Русская служба BBC.

Группа League du LOL, в которую входили преимущественно мужчины, направила свою активность против авторов-женщин и активисток женского движения. О деятельности группы написала французская левая газета Libération. Десятки людей поделились с изданием своим опытом столкновения с кибербуллингом со стороны группы.

Двое журналистов Libération оказались среди отстраненных от работы. Один из них, фрилансер Винсент Глад, основавший группу в 2009 году, извинился в Twitter, заявив, что теперь он понял: "такая практика недопустима".

Используя в основном анонимные аккаунты в Twitter, члены группы издевались над коллегами-журналистами, многие из которых были женщинами. Они придумывали шутки об изнасиловании и делились фотографиями людей, дофотошопленными порнографическими изображениями.

Ряд известных журналисток и авторов заявили, что они стали жертвами League du LOL. Среди других участников скандала - высокопоставленные журналисты и руководители крупных изданий, в том числе Slate France и PR-компании Publicis. Французский министр по цифровым делам Мунир Махжуби назвал членов League du LOL "лузерами".

Источник: Pexels.com

Комментарии 2
А при чем 1 день назад
здесь гендерный скандал? Хлопцы троллили своих партнеров-конкурентов в первую очередь ,а там оказались и женщины.Просто они работали по принципу - выбей стул из под задницы своего *коллеги*.
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Дора1 день назад
Дык, гейропеская дерьмократическая ценность. Именно эти их ценности они вместе с пиндосами и навязывают всему миру. А если не хотят - санкции. Впечатляет.
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