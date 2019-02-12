﻿ Гараж самого богатого человека в мире выставили на продажу, Mixnews.lv

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В Сиэтле выставили на продажу дом и гараж, в котором Джефф Безос основал Amazon. Об этом сообщается на сайте местного агентства недвижимости John L.Scott Real Estate.

«Часть истории — Джефф Безос в 1990-х годах основал Amazon в этом гараже», — говорится в описании.

Дом был построен в 1954 году, а в 2001 году его реконструировали. Общая площадь составляет 1540 кв. м. В доме есть три спальни и терраса с джакузи. Его стоимость составляет почти $1,5 млн.

Риелтор Пэт Салливан рассказал изданию The Seattle Times, что гараж отремонтировали, поэтому он, вероятно, не похож на тот, где работал основатель Amazon. Однако установленный Безосом большой почтовый ящик все еще стоит у дома.

Безос основал компанию Amazon 1994 году, а через год он запустил сайт. Безос — самый богатый человек в мире. По данным Forbes, его состояние оценивается в $131,6 млрд.

Источник: РБК