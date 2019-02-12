﻿ Друзя обвинили в попытке подкупа на игре "Кто хочет стать миллионером", Mixnews.lv

Друзя обвинили в попытке подкупа на игре "Кто хочет стать миллионером" (9)

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В мире | 12 февраля 2019 года, 14:18

Главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в мошенничестве и попытке подкупа.

Как рассказал Бер, в ноябре 2018 года Друзь принимал участие в записи программы «Кто хочет стать миллионером?». Накануне съемок, уверяет Бер, Друзь предложил ему раскрыть список вопросов и ответы на них в обмен на долю от выигрыша в три миллиона рублей.

Чтобы доказать факт мошенничества, сообщил Бер, он передал Друзю часть реальных вопросов и ответов. При этом последние пять вопросов поменяли, и знаток из «ЧГК» их заранее не знал.

Друзь и игравший вместе с ним знаток Виктор Сиднев дошли до последнего — пятнадцатого вопроса, но не смогли на него ответить. В итоге они завершили игру с несгораемой суммой 200 тысяч рублей.

Свой пост в «Живом журнале» Илья Бер озаглавил «Обращение в комиссию по этике и правление МАК (Международная ассоциация клубов «Что? Где? Когда?» - Mixnews).

Источник: Meduza

Комментарии 9
Inyt1 день назад
Боже, уборщик, ты сам не чувствуешь какой ты идиот? Мне одному кажется, что интеллект этого дегенерата можно сравнить только с уборщиком дерьма в Ирии?
5
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Саня1 день назад
в латвии коррупция на 1 месте в ЕС + самая нищая среди прибалтики это Литвы Эстонии и одна из нищих в ЕС после Румынии, президент и другие политики при этом с отпусков не выходят
2
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Патриот1 день назад
А латышская идеология, продать отца, мать и родину за бутылку самого дешёвого пива. Что вы и сделали! Отвратительные существа!
3
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