﻿ Друзя обвинили в попытке подкупа на игре "Кто хочет стать миллионером", Mixnews.lv

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Главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в мошенничестве и попытке подкупа.

Как рассказал Бер, в ноябре 2018 года Друзь принимал участие в записи программы «Кто хочет стать миллионером?». Накануне съемок, уверяет Бер, Друзь предложил ему раскрыть список вопросов и ответы на них в обмен на долю от выигрыша в три миллиона рублей.

Чтобы доказать факт мошенничества, сообщил Бер, он передал Друзю часть реальных вопросов и ответов. При этом последние пять вопросов поменяли, и знаток из «ЧГК» их заранее не знал.

Друзь и игравший вместе с ним знаток Виктор Сиднев дошли до последнего — пятнадцатого вопроса, но не смогли на него ответить. В итоге они завершили игру с несгораемой суммой 200 тысяч рублей.

Свой пост в «Живом журнале» Илья Бер озаглавил «Обращение в комиссию по этике и правление МАК (Международная ассоциация клубов «Что? Где? Когда?» - Mixnews).

Источник: Meduza