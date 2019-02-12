﻿ Президент Ирана назвал Трампа идиотом, Mixnews.lv

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Президент Ирана назвал Трампа идиотом (18)

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В мире | 12 февраля 2019 года, 15:01

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что «враждебные планы» других стран постигнет неудача, а также назвал президента США Дональда Трампа идиотом. Об этом он сказал на площади Азади в Тегеране по случаю празднования 40 лет со дня исламской революции.

Присутствие людей сегодня на улицах по всей стране означает, что враг никогда не достигнет своих злых целей», — сказал Рухани, которого цитирует The Guardian.

Также иранский президент осудил «заговор» с участием Вашингтона. По его словам, Иран сейчас намного сильнее, чем когда-либо, и весь мир должен об этом знать.

«Мы не будем спрашивать разрешения у кого-либо на увеличение нашей оборонительной мощи и на создание всех видов ракет», — сказал он.

Ранее 8 февраля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пожелал Трампу смерти. Он отметил, что действующий американский режим «является воплощением зла, насилия, создания хаоса и воинственности».

Источник: Известия

Фото: kremlin.ru

Комментарии 18
Патриот 1 день назад
Полностью с ним согласен. Тогда как можно назвать нашего президента хуторянина? Даже слов подобрать не могу.
3
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Patriot1 день назад
ASV ir musu saimnieks!
4
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Саня1 день назад
у России тока 2 друга Армия и ВМФ, а у вас кто СЩА которым вы дань платите?
2
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