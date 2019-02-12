﻿ В НАТО намерены нарастить военное присутствие в Черном море, Mixnews.lv

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НАТО намерено наращивать военное присутствие в Черном море в ответ на «нарушение Россией международных норм», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос РБК в ходе брифинга для российских СМИ.

По его словам, возведение Москвой моста над Керченским проливом не соответствует нормам права, так как контроль России над Крымом был установлен незаконным путем.

«Противоправное задержание украинских моряков [в ноябре 2018 года] и арест их кораблей только усилили наши беспокойства относительно российских нарушений», — сказал Столтенберг.

В этом контексте НАТО продолжит «оказывать Украине практическую поддержку» и будет усиливать влияние в Черноморском регионе, добавил генсек альянса.

25 ноября прошлого года пограничная служба ФСБ задержала три украинских корабля и находящихся на них моряков в акватории Керченского пролива. Украинцам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России. По данным пограничников, два украинских катера и буксир без разрешения вошли в территориальные воды России и продолжали движение, несмотря на предупреждение.

Москва называет инцидент провокацией, Киев считает действия России актом агрессии и требует освободить моряков. Как заявил в конце января спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, Вашингтон и Брюссель из-за инцидента в Керчи рассматривают возможность введения санкций против России.

Крым вошел в состав России по итогам референдума весной 2014 года.