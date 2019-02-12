﻿ Саакашвили предрек Украине "распад на части" при победе Порошенко, Mixnews.lv

Саакашвили предрек Украине "распад на части" при победе Порошенко (9)

фото

В мире | 12 февраля 2019 года, 17:12

В случае победы Петра Порошенко на выборах президента Украина «просто прекратит свое существование». Об этом в интервью Deutsche Welle заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили.

По его мнению, в случае переизбрания Порошенко Украина «может распасться на много частей».

«Не могу я себе представить, что этот человек так цинично отказался от всех своих обещаний перед украинским народом и вдруг опять станет президентом», — заявил Саакашвили.

При этом Саакашвили добавил, что «свои проблемы» есть у всех кандидатов на пост президента.

Саакашвили возглавлял Одесскую государственную администрацию в 2015–2016 годах. Он ушел в отставку, объяснив это несогласием с действиями киевских властей, после чего создал собственную партию «Рух (Движение) новых сил».

В июле 2017 Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства из-за того, что тот указал в анкете недостоверную информацию. Саакашвили смог вернуться на Украину, однако в феврале 2018 года его задержали в Киеве и выдворили из страны. В августе того же года бывший глава Одесской администрации сказал, что возвратится на Украину, когда Порошенко уйдет со своего поста, а ему самому вернут украинское гражданство.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, Центризбирком закончил прием документов 3 февраля. По данным январского опроса социологической группы «Рейтинг», лидерами предвыборной гонки являются лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, шоумен и актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Источник: РБК

Комментарии 9
Сае1 день назад
От президента Украины, кто бы им не был, Порошенко, Пидрошенко, Салосенко, Тимошенко, не зависит вообще ничего, не они решают стратегию развала, да что там говорить, даже назначение уборщицы без согласования заокеанского куратора не происходит. Смешно слушать всех этих экспердов раз за разом!
1
Ответить
Патриот 1 день назад
Бегающий заяц загнанный со всех сторон нашёл прошлогоднюю морковку и наконец подал голос. Чмошник!
2
Ответить
Саня1 день назад
твоё хутроское мнение не интересно никому
3
Ответить