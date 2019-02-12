﻿ Саакашвили предрек Украине "распад на части" при победе Порошенко, Mixnews.lv

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В случае победы Петра Порошенко на выборах президента Украина «просто прекратит свое существование». Об этом в интервью Deutsche Welle заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили.

По его мнению, в случае переизбрания Порошенко Украина «может распасться на много частей».

«Не могу я себе представить, что этот человек так цинично отказался от всех своих обещаний перед украинским народом и вдруг опять станет президентом», — заявил Саакашвили.

При этом Саакашвили добавил, что «свои проблемы» есть у всех кандидатов на пост президента.

Саакашвили возглавлял Одесскую государственную администрацию в 2015–2016 годах. Он ушел в отставку, объяснив это несогласием с действиями киевских властей, после чего создал собственную партию «Рух (Движение) новых сил».

В июле 2017 Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства из-за того, что тот указал в анкете недостоверную информацию. Саакашвили смог вернуться на Украину, однако в феврале 2018 года его задержали в Киеве и выдворили из страны. В августе того же года бывший глава Одесской администрации сказал, что возвратится на Украину, когда Порошенко уйдет со своего поста, а ему самому вернут украинское гражданство.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, Центризбирком закончил прием документов 3 февраля. По данным январского опроса социологической группы «Рейтинг», лидерами предвыборной гонки являются лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, шоумен и актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Источник: РБК