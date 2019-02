﻿ Туфли бренда Кэти Перри обвинили в расизме - их уже сняли с продажи, Mixnews.lv

В мире |

Туфли бренда певицы Кэти Перри Katy Perry Collections, украшенные элементами, похожими на глаза, рот и нос, обвинили в расизме: в аппликации увидели блэкфейс (вид театрального грима, который использовали для карикатурного изображения темнокожих. — Mixnews).

Туфли сняли с продажи, а певице пришлось извиняться.

«Я была опечалена, когда узнала, что дизайн туфель сравнивают с таким болезненным образом, как блэкфейс. Мы никого не хотели обидеть», — рассказала она.

Речь идет про черные лоферы Rue Face Slip-On Loafers и босоножки Ora Face Block Heel. Две модели стали частью коллекции, посвященной современному искусству и сюрреализму. Конкретно лоферы и босоножки вышли не только в черном, но и в бежевом цвете. По информации Variety, они стоили 129 долларов.

Katy Perry 'Blackface' Shoe to Be Pulled from Shelves



Ok, can we just make this a rule that ANY product, service or person that is NOT Black will NOT create, promote or apply any combination of BLACK + FACE



Can we just make this a thing#causeascenehttps://t.co/5fo3wMKgJp pic.twitter.com/LRFw2bW9BC